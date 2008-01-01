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Новости погоды

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В Москву на время заглянут дожди

ИА "Метеоновости" / 12:23 Понедельник, 13 августа

  В начале недели погода в столичном регионе сохранится довольно комфортная: сухая и умеренно теплая. Дожди различной интенсивности начнутся только в среду, местами с грозой и порывистым ветром.

В понедельник и вторник погоду в Москве и области будет формировать антициклон. Ночи станут прохладнее, а днем при солнце воздух будет прогреваться в Москве до 26..28 градусов, по области 23..28 градусов.

В среду атмосферное давление станет понижаться, скажется влияние циклона, центр которого будет перемещаться по Ярославской и Костромской области. Облачность увеличится, местами пройдет кратковременный дождь, ночью небольшой, возможна гроза и ветер до 15 м/с. Днем, в теплом секторе циклона температура повысится до 26..28 градусов. Этот день будет самым жарким на текущей неделе, выше нормы почти на 5 градусов.

В ночь на четверг, 16 августа, должен пройти холодный атмосферный фронт, который принесет с собой дожди от небольших до умеренных, местами прогремят грозы. За счет облачности ночью довольно тепло: минимальная температура в Москве 16..18 градусов, по области и 13..18 градусов. Днем комфортные 22..24 градуса.

В конце рабочей недели, с формированием очередного антициклона, при небольшой облачности и отсутствии осадков по ночам вновь станет заметно прохладнее, 10..15 градусов, а днем воздух еще будет прогреваться до 20..25 градусов, что близко с норме. / meteonovosti.ru /
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