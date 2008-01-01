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Ливни ослабят жару в восточной части Сибири



ИА "Метеоновости" / 12:03 Понедельник, 13 августа



В Красноярский край циклон распространил жаркий воздух из континентальных районов Азии. Температура на юге Эвенкии, а также в центральных и южных районах Красноярского края и на большей части Иркутской области оказалась на 4-6 градусов выше климатической нормы. Днем в прошедшее воскресенье, 12 августа было жарко. И хотя до рекордов дело не дошло, столбики термометров достигли отметки в 30 градусов, местами и выше. Самая высокая температура в Восточной Сибири была Иркутской области (Новая Игирма) 33 градуса, в Максимово 32 градуса, в Минусинске (Красноярский край) термометр показал 31,9 градуса.



Но на юге Восточной Сибири стало ощущаться влияние контрастных атмосферных фронтов.



И на фоне жаркой погоды прошли сильные дожди. В ближайшее время ливни будут продолжаться.



13 и 14 августа на юге Красноярского края и южных районах сильный и очень сильный дождь, ливневый дождь, гроза, крупный град, ветер до 25 м/с, ночью 15 августа в южных районах сильный дождь. В Хакасии 13 августа сильный и очень сильный дождь, ливневый дождь, гроза, крупный град, ветер до 25 м/с, 14 августа сильный дождь, гроза, ветер до 17 м/с. В Тыве 13 и 14 августа сильный и очень сильный дождь, ливневый дождь, гроза, крупный град, ветер до 25 м/с, ночью 15 августа сильный дождь. 14 августа в Иркутской области сильный и очень сильный дождь, ливневый дождь, гроза, ветер до 17 м/с.



Жара спадет. Уже завтра, 14 августа в центральных районах Красноярского края днем 18..23 градуса, на юге края, в Хакасии и Туве 20..25 градусов. В Иркутской области день-другой подержится жаркая погода, днем 25..30 градусов, местами до 33 градусов. А 15 августа на большей части территории области температура понизится до 18..23 градусов, только в северо-восточных районах при малооблачной погоде будет жарко, до 30 градусов. / meteonovosti.ru /



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