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Новости погоды

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Дождливая погода в Приморском крае

ИА "Метеоновости" / 10:34 Понедельник, 13 августа

  Волновой циклон, перебравшийся из северных провинций Китая на юг Хабаровского края, пролил сильные дожди. В Троицком 12 августа продолжались сильные дожди, выпало еще 26 мм осадков, прогремела гроза. В ближайшее время активизируется южная ветвь волновой фронтальной зоны. 13-16 августа на Приморский край обрушатся ливневые дожди с грозами. А волновой циклон, который переместится от Хабаровского края, оживит к жизни вихрь у южного побережья Камчатского края. Поэтому и в крае 14 и 15 августа ожидаются сильные дожди. Далее циклон от южной оконечности Камчатского края будет уходить в сторону открытой части Тихого океана. И в ночь на 14 августа на севере Камчатского края ожидаются заморозки, до -1 градуса. / meteonovosti.ru /
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