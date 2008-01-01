|
|
|
Новости погоды
Дождливая погода в Приморском крае
ИА "Метеоновости" / 10:34 Понедельник, 13 августа
Волновой циклон, перебравшийся из северных провинций Китая на юг Хабаровского края, пролил сильные дожди. В Троицком 12 августа продолжались сильные дожди, выпало еще 26 мм осадков, прогремела гроза. В ближайшее время активизируется южная ветвь волновой фронтальной зоны. 13-16 августа на Приморский край обрушатся ливневые дожди с грозами. А волновой циклон, который переместится от Хабаровского края, оживит к жизни вихрь у южного побережья Камчатского края. Поэтому и в крае 14 и 15 августа ожидаются сильные дожди. Далее циклон от южной оконечности Камчатского края будет уходить в сторону открытой части Тихого океана. И в ночь на 14 августа на севере Камчатского края ожидаются заморозки, до -1 градуса. / meteonovosti.ru /
|
© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.