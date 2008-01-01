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Из архива московской погоды



ИА "Метеоновости" / 10:20 Понедельник, 13 августа



Жара в столичном регионе спадет, и первый рабочий день недели будет умеренно теплым. Максимальная температура в городе от 22 до 24 градусов, что по сравнению с прошлым годом гораздо ниже, в 2017 году в этот день было +27.7 градусов. Температуре далеко до рекордов. Суточный минимум остался в 1975 году, когда под утро воздух остыл до температуры +4 градуса. А самая высокая температура 13 августа останется в 2007 году, в условиях антициклональной погоды температура повысилась до +31.5 градусов.



В 2003 году в этот день шли сильные дожди, за сутки выпало 59 мм осадков, что стало рекордом для 13 августа. Месячная норма в августе составляет 77 мм. / meteonovosti.ru /



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