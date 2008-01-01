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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 04:58 Понедельник, 13 августа



В Москве и Подмосковье, после прохождения холодного атмосферного фронта, который был связан со Скандинавским циклоном, воздушная масса сменилась на новую, и понизила температуру воздуха до комфортных значений. При переменной облачности, местами не исключен небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха в послеполуденные часы прогреется в столице до 22..24, по области до 20..25 градусов. Западный ветер подует со скоростью 5-10 м/с, местами его порывы могут достигнуть 12-17 м/с. Атмосферное давление существенно не изменится и останется в пределах нормы 745 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 40%.



В Москве и области посвежеет. Метеопараметры окажутся в норме, увеличится содержание кислорода в воздухе. Все это положительно отразится на самочувствии большинства жителей региона. Не отказывайтесь в этот день от пеших прогулок, больше проводите времени на свежем воздухе! И лишь отдельные возмущения геомагнитного поля могут стать причиной недомоганий у метеозависимых людей. / meteonovosti.ru /



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