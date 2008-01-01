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Новости погоды
Сибирский полюс холода бьет рекорды по теплу
ИА "Метеоновости" / 13:16 Воскресенье, 12 августа
Погода текущих дней в Красноярском крае пытается компенсировать июльскую прохладу, когда в крае минимальная температура воздуха не раз устанавливала суточные рекорды. В августе температура бьет рекорды уже максимальных значений. Причем в прошедшие сутки они были зарегистрированы в самом холодном районе Красноярского края, по праву считающегося сибирским полюсом холода, Эвенкии.
В поселке Ванавара, расположенном на юге Эвенкийского муниципального района Красноярского края, температура повысилась до +30.5 градусов, оставив позади предыдущий рекорд 2002 года со значением +28.5 градусов. В селе Богучаны, которое находится северо-восточнее Красноярска, также зафиксирован суточный рекорд максимальной температуры. Он составил +32.5 и предыдущее значение +30.2 осталось в 1955 году. / meteonovosti.ru /
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