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Сибирский полюс холода бьет рекорды по теплу



ИА "Метеоновости" / 13:16 Воскресенье, 12 августа



Погода текущих дней в Красноярском крае пытается компенсировать июльскую прохладу, когда в крае минимальная температура воздуха не раз устанавливала суточные рекорды. В августе температура бьет рекорды уже максимальных значений. Причем в прошедшие сутки они были зарегистрированы в самом холодном районе Красноярского края, по праву считающегося сибирским полюсом холода, Эвенкии.



В поселке Ванавара, расположенном на юге Эвенкийского муниципального района Красноярского края, температура повысилась до +30.5 градусов, оставив позади предыдущий рекорд 2002 года со значением +28.5 градусов. В селе Богучаны, которое находится северо-восточнее Красноярска, также зафиксирован суточный рекорд максимальной температуры. Он составил +32.5 и предыдущее значение +30.2 осталось в 1955 году. / meteonovosti.ru /



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