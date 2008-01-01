Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Воскресенье
12 августа 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Сибирский полюс холода бьет рекорды по теплу

ИА "Метеоновости" / 13:16 Воскресенье, 12 августа

  Погода текущих дней в Красноярском крае пытается компенсировать июльскую прохладу, когда в крае минимальная температура воздуха не раз устанавливала суточные рекорды. В августе температура бьет рекорды уже максимальных значений. Причем в прошедшие сутки они были зарегистрированы в самом холодном районе Красноярского края, по праву считающегося сибирским полюсом холода, Эвенкии.

В поселке Ванавара, расположенном на юге Эвенкийского муниципального района Красноярского края, температура повысилась до +30.5 градусов, оставив позади предыдущий рекорд 2002 года со значением +28.5 градусов. В селе Богучаны, которое находится северо-восточнее Красноярска, также зафиксирован суточный рекорд максимальной температуры. Он составил +32.5 и предыдущее значение +30.2 осталось в 1955 году. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
+27
Пн.
13 авг.
+22
Вт.
14 авг.
+24
Ср.
15 авг.
+29
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+48
Абадан		 -4
Беллинсгаузен

некомфортное место: Заболь
комфортное место: Челябинск

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100