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ИА "Метеоновости" / 12:28 Воскресенье, 12 августа



К полудню температура воздуха на всей территории Московского региона преодолела отметку +25 градусов и составила от +26.2 в районе МГУ до +27.2 в центре города, на Балчуге. На ВДНХ в 12 часов было +26.8 градусов. При переменной облачности осадков не отмечается. Ветер юго-западного направления 1-3 м/с, в районе МГУ до 7 м/с. Атмосферное давление 747 мм рт ст, что близко к норме. Относительная влажность воздуха уменьшилась до 33%. / meteonovosti.ru /



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