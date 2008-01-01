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Новости погоды

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Сейчас в Москве

ИА "Метеоновости" / 12:28 Воскресенье, 12 августа

  К полудню температура воздуха на всей территории Московского региона преодолела отметку +25 градусов и составила от +26.2 в районе МГУ до +27.2 в центре города, на Балчуге. На ВДНХ в 12 часов было +26.8 градусов. При переменной облачности осадков не отмечается. Ветер юго-западного направления 1-3 м/с, в районе МГУ до 7 м/с. Атмосферное давление 747 мм рт ст, что близко к норме. Относительная влажность воздуха уменьшилась до 33%. / meteonovosti.ru /
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местное
+27
Пн.
13 авг.
+22
Вт.
14 авг.
+24
Ср.
15 авг.
+29
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тёплое место: холодное место:
+48
Абадан		 -4
Беллинсгаузен

некомфортное место: Заболь
комфортное место: Челябинск

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