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Новости погоды

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В Санкт-Петербурге начнутся дожди и похолодает

ИА "Метеоновости" / 11:43 Воскресенье, 12 августа

  Антициклональный характер погоды, установившийся в северо-западных районах европейской территории со второй декады июля, меняется. Уже в воскресенье эти районы полностью подчинят своему влиянию циклоны. Самый активный из них с севера Скандинавского полуострова переместится в Белое море, а северо-западные районы окажутся на пути холодного атмосферного фронта. В областях северо-запада и в Карелии пройдут кратковременные дожди, ближайшей ночью местами сильные ливни с порывами ветра до 15 м/с, в Карелии до 17 м/с. Днем на большей части территории температура около 20 градусов, что почти на 10 градусов ниже, чем в субботу, и лишь в Псковской области от 20 до 25.

В Северной столице в понедельник дожди ожидаются преимущественно в ночные и утренние часы, днем +19,+21 градус. Во вторник характер погоды существенно не изменится. А в среду день ожидается дождливым, местами дожди могут быть сильными, и дальнейшее понижение температуры, днем до +15,+17 градусов. / meteonovosti.ru /
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