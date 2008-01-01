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На северо-западе европейской России жара сохраняется



ИА "Метеоновости" / 10:41 Воскресенье, 12 августа



На редкость жаркий июль, наблюдающийся в этом году в северо-западных областях Европейской России, передал эстафету августу. Субботним днем температура воздуха в этих районах, как и в предыдущие дни, устремилась к тридцатиградусной отметке, в Ленинградской области достигла ее, а в Новгородской повысилась до +31. В большинстве районов обошлось без осадков. А в Псковской, Ленинградской и на крайнем западе Новгородской областей без дождей не обошлось. Они были связаны с прохождением атмосферного фронта циклона, что кружил над Скандинавским полуостровом. Наибольшее количество осадков выпало в Псковской области, в областном центре до 24 мм.



В понедельник циклон переберется в Белое море. Северо-западные области окажутся в его тыловой части и с северными ветрами начнет поступать прохладный воздух, что приведет к понижению температуры.



Погода северо-западных областей европейской территории, а также самой западной, Калининградской области, в последние дни напоминает тропическую. На фоне очень высоких дневных температур проливаются сильные дожди. Минувшим днем температура воздуха превышала тридцатиградусную отметку в Карелии, Ленинградской, Псковской, Новгородской и Калининградской областях.



Во Пскове был установлен новый рекорд суточного максимума, уже третий за это месяц. Температура повысилась 10 августа до +31.7 градусов, оставив позади рекорд 1972 года со значением +29.9. Новый рекорд отмечен и в Кингисеппе Ленинградской области, здесь воздух раскалился до +31 градуса (предыдущий рекорд +29.8 в 1985 году).



В Калининградской области температура повышалась до +32 градусов. Даже сильные дожди не смогли ее сбить. За пятницу и ночь на субботу здесь выпало до 33 мм осадков, прогремели грозы.



В ближайшие дни циклон, что принес дожди в Калининградскую область, накроет ненастной зоной и северо-западные области. В Карелии, Ленинградской, Псковской и Новгородской областях пройдут сильные дожди с грозами и порывистым ветром. / meteonovosti.ru /



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