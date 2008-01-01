Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Воскресенье
12 августа 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Контрасты сибирской погоды

ИА "Метеоновости" / 10:26 Воскресенье, 12 августа

  На территории Сибири погодные условия в минувшие сутки отличались большими контрастами. В Западной Сибири погоду определяла тыловая часть циклона. Прохождение холодных атмосферных фронтов стало причиной сильных грозовых дождей. В Республике Алтай и в Томской области выпало до 26 мм осадков, в Омской области до 25 мм. Дожди шли и в других районах, но интенсивность их была меньше. Температура воздуха понизилась, ее среднесуточное значение было ниже нормы на 1-2 градуса и в дневные часы она колебалась от 14 градусов на севере Тюменской области до +20 на юге области и в Омской области.

Восточная Сибирь оказалась в теплом секторе циклона. Из-за прохождения атмосферных фронтов местами дожди перепадали и здесь. Так, в Туруханском районе выпало до 33 мм осадков. Но температура воздуха резко отличалась от западных районов. На юге Красноярского края и в Хакасии она повышалась до +35,+37 градусов, что на 4 градуса выше нормы.

В ближайшие дни, с приходом на юг Сибири антициклона, дожди пройдут лишь местами, и будут носить кратковременный характер. А температурный фон выровняется. На юге Восточной Сибири жара спадет, а в Западной Сибири станет теплее. Лишь в районе Ямала сохранится температура ниже обычной. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
9:00
местное
+24
Вс.
12 авг.
+27
Пн.
13 авг.
+22
Вт.
14 авг.
+24
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+45
Доха		 -4
Беллинсгаузен

некомфортное место: Заболь
комфортное место: Канев

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100