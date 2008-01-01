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Контрасты сибирской погоды



ИА "Метеоновости" / 10:26 Воскресенье, 12 августа



На территории Сибири погодные условия в минувшие сутки отличались большими контрастами. В Западной Сибири погоду определяла тыловая часть циклона. Прохождение холодных атмосферных фронтов стало причиной сильных грозовых дождей. В Республике Алтай и в Томской области выпало до 26 мм осадков, в Омской области до 25 мм. Дожди шли и в других районах, но интенсивность их была меньше. Температура воздуха понизилась, ее среднесуточное значение было ниже нормы на 1-2 градуса и в дневные часы она колебалась от 14 градусов на севере Тюменской области до +20 на юге области и в Омской области.



Восточная Сибирь оказалась в теплом секторе циклона. Из-за прохождения атмосферных фронтов местами дожди перепадали и здесь. Так, в Туруханском районе выпало до 33 мм осадков. Но температура воздуха резко отличалась от западных районов. На юге Красноярского края и в Хакасии она повышалась до +35,+37 градусов, что на 4 градуса выше нормы.



В ближайшие дни, с приходом на юг Сибири антициклона, дожди пройдут лишь местами, и будут носить кратковременный характер. А температурный фон выровняется. На юге Восточной Сибири жара спадет, а в Западной Сибири станет теплее. Лишь в районе Ямала сохранится температура ниже обычной. / meteonovosti.ru /



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