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На юге Дальнего Востока сохраняется дождливая погода



ИА "Метеоновости" / 10:10 Воскресенье, 12 августа



В большинстве районов Дальневосточного округа погоду в прошедшие сутки определяли антициклоны. Один из них, арктический опекал всю северную половину округа, другой, с центром над юго-западными районами Якутии, именно на этой территории обеспечил погоду без осадков. И лишь южные и юго-восточные районы Дальнего Востока оказались в ненастной зоне. Виной тому стал волновой циклон, перебравшийся из северных провинций Китая на юг Хабаровского края. Именно в крае прошли самые интенсивные дожди, местами прогремели грозы. Наибольшее количество осадков зафиксировано в поселке Троицкое, расположенном чуть севернее Хабаровска, на правом берегу Амура, где за субботу и ночь на воскресенье выпало до 41 мм. Сильные дожди за этот период, до 35 мм, отмечались в центральных районах Сахалина, на юге Якутии (до 22 мм) и севере Приморского края (до 23 мм).



В начале наступающей недели циклон переберется на акваторию Охотского моря, и дожди разной интенсивности пройдут уже на всей территории Сахалина. В других районах юга и востока округа дожди будут идти не повсеместно. / meteonovosti.ru /



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