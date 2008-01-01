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ИА "Метеоновости" / 09:36 Воскресенье, 12 августа
Воскресное утро встретило москвичей ясной и по-летнему теплой погодой. Температура воздуха повсеместно превышала двадцатиградусную отметку и составила от +21.5 в районе Тушино до +24.2 на ВДНХ. Ветер юго-западного направления дул со средней скоростью 1-3 м/с. Атмосферное давление - 748 мм рт ст, что в пределах нормы. Относительная влажность воздуха 43%. / meteonovosti.ru /
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