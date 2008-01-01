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Из архива московской погоды



ИА "Метеоновости" / 09:22 Воскресенье, 12 августа



По-летнему теплая погода в центральных областях Европейской России, в том числе в Москве и Подмосковье, сохранится и в воскресенье. Сегодня в столице ожидается от 27 до 29 градусов, что для второй декады августа на 4 градуса выше нормы. Но, несмотря на высокие дневные температуры лидером по теплу 12 августа остается 1972 год, в котором максимальная температура в этот день составила +34.4 градуса.



Самая холодная ночь на 12 августа отмечалась в 1975 году, под утро температура в Москве понизилась до +2.1 градуса, что стало суточным рекордом, но уже минимальной температуры.



Двое суток подряд сильнейшие дожди заливали столицу в 1980 году, 11 августа выпало 26.4 мм, а 12 августа 38.2 мм, то есть за двое суток суммарное количество осадков составило 62.6 мм при месячной норме 77 мм. / meteonovosti.ru /



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