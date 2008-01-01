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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:58 Воскресенье, 12 августа



Предстоящим днём в столичном регионе сохранится жаркая погода.



Днем в столице при переменной облачности и отсутствии осадков воздух прогреется до 27..29, в Подмосковье до 24..29 градусов. Лишь вечером с приближением атмосферного фронта с запада местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер юго-западного направления 5-10, местами не исключены порывы до 15 м/с. Атмосферное давление еще немного понизится и приблизится к своей климатической норме. Относительная влажность воздуха около 30%.



Из-за жары в Москве и области сохраняются условия погодной гипоксии. Из-за недостатка кислорода в воздухе для метеочувствительных людей с такими широко распространенными заболеваниями, как ишемическая болезнь сердца, обструктивная патология легких с дыхательной недостаточностью, с синдромом хронической усталости это некомфортная, нагрузочная погода, при которой усиливается риск обострений и ухудшений самочувствия. Желательно избегать пребывания в дневные часы под солнцем, избегать длительного пребывания в душных помещениях, полезны водные процедуры, дыхательная гимнастика, а при ухудшении самочувствия препараты рекомендованные врачом. / meteonovosti.ru /



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