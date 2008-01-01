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Зона сильных дождей переберется на восток Сибири



ИА "Метеоновости" / 13:24 Суббота, 11 августа



Ненастные циклоны, щедро полив Западно-Сибирскую равнину дождями, в воскресенье перемесятся в восточную половину Сибири, увлекая за собой и зону дождей.. Уже сегодня в Туруханском районе сильный дождь, в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях, Алтайском крае сильный дождь, гроза сегодня и в ближайшие пару дней, в Кемеровской области и Алтайском крае порывы ветра до 25 м/с, в Республике Алтай местами очень сильный дождь, гроза, ветер 20-25 м/с. В воскресенье в центральных, южных районах Красноярского края, в Хакасии и Тыве сильный дождь, ливневый дождь, гроза, град, ветер 15-20 м/с. / meteonovosti.ru /



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