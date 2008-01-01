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ИА "Метеоновости" / 12:23 Суббота, 11 августа



Температура воздуха продолжает повышаться, и в полдень ее значение составило от +25.4 в районе Внуково до +26.9 в центре города, на Балчуге. Атмосферное давление немного понизилось, до 753 мм рт ст, что остается выше нормы. Относительная влажность воздуха уменьшилась до 43%. При малооблачном небе осадков не наблюдается. Ветер юго-западный от 1 до 3 м/с, в районе аэропортов Внуково и Шереметьево порывы до 11 м/с. / meteonovosti.ru /



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