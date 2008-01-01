Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Суббота
11 августа 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Сейчас в Москве

ИА "Метеоновости" / 12:23 Суббота, 11 августа

  Температура воздуха продолжает повышаться, и в полдень ее значение составило от +25.4 в районе Внуково до +26.9 в центре города, на Балчуге. Атмосферное давление немного понизилось, до 753 мм рт ст, что остается выше нормы. Относительная влажность воздуха уменьшилась до 43%. При малооблачном небе осадков не наблюдается. Ветер юго-западный от 1 до 3 м/с, в районе аэропортов Внуково и Шереметьево порывы до 11 м/с. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+26
Вс.
12 авг.
+27
Пн.
13 авг.
+22
Вт.
14 авг.
+24
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+47
Абадан		 -3
Хульяка

некомфортное место: Наха
комфортное место: Морено-Валли

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100