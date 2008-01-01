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Новости погоды

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Европейский северо-запад: жара и дожди

ИА "Метеоновости" / 11:46 Суббота, 11 августа

  Погода северо-западных областей европейской территории, а также самой западной, Калининградской области, в последние дни напоминает тропическую. На фоне очень высоких дневных температур проливаются сильные дожди. Минувшим днем температура воздуха превышала тридцатиградусную отметку в Карелии, Ленинградской, Псковской, Новгородской и Калининградской областях.

Во Пскове был установлен новый рекорд суточного максимума, уже третий за это месяц. Температура повысилась 10 августа до +31.7 градусов, оставив позади рекорд 1972 года со значением +29.9. Новый рекорд отмечен и в Кингисеппе Ленинградской области, здесь воздух раскалился до +31 градуса (предыдущий рекорд +29.8 в 1985 году).

В Калининградской области температура повышалась до +32 градусов. Даже сильные дожди не смогли ее сбить. За пятницу и ночь на субботу здесь выпало до 33 мм осадков, прогремели грозы.

В ближайшие дни циклон, что принес дожди в Калининградскую область, накроет ненастной зоной и северо-западные области. В Карелии, Ленинградской, Псковской и Новгородской областях пройдут сильные дожди с грозами и порывистым ветром. / meteonovosti.ru /
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