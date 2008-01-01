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На черноморских курортах сильные ветра



ИА "Метеоновости" / 11:28 Суббота, 11 августа



Обширный европейский антициклон охватил своим влиянием и южные районы. Но исключить дожди он смог не везде. На курортах Азовского моря и на черноморском побережье Краснодарского края от Анапы до Туапсе осадков не отмечалось. Но было ветрено. В районе Анапы порывы ветра достигали 19 м/с, в Новороссийске и Геленджике 24 м/с, в Туапсе 23 м/с. Крайний юг черноморского побережья антициклону оказался не досягаем. В районе Адлера прошел сильный дождь с грозой и усилением ветра до 14 м/с, выпало до 18 мм осадков.



Неустойчивая погода сохранялась и в республиках Северного Кавказа. В Дагестане прошел сильный дождь (до 15 мм), Карачаево-Черкесии (до 30 мм), но самым интенсивным он оказался в Северной Осетии - до 76 мм.



В воскресенье неустойчивая погода в республиках Северного Кавказа и в Краснодарском крае сохранится, ожидается сильный дождь, гроза, град, усиление ветра до 20 м/с, в республиках Северного Кавказа до 25 м/с, в районе Новороссийска до 30 м/с. / meteonovosti.ru /



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