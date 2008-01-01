Новости погоды
Западная Сибирь во власти циклонов
ИА "Метеоновости" / 11:12 Суббота, 11 августа
Вся территория Западной Сибири остается под влиянием циклонов. Один из них кружит над арктическими морями, а другой облюбовал южные районы. В прошедшие сутки дожди лили, как на севере, так и на юге территории, но были разными по интенсивности. В Ямало-ненецком а.о. количество выпавших осадков достигает 15 мм, в Ханты-Мансийском а.о. 23 мм, на юге Тюменской области 16 мм. В более южных районах дожди сопровождались грозами, а в Новосибирской области и порывистым ветром, скорость которого местами достигала 19 м/с. Здесь также дожди были интенсивными, местами от 20 до 23 мм.
|
|
|
|
|Новости могут быть использованы
в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная
ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!
Но, несмотря на дождливую погоду, температурный фон оставался довольно высоким. Среднесуточная температура на 2-4 градуса превышала норму и в дневные часы в южных районах превышала двадцатиградусную, а на Алтае и тридцатиградусную отметку. Прохладно было лишь в Ямало-Ненецком а.о., от 15 до 20 градусов. / meteonovosti.ru /