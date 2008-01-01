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Новости погоды

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Западная Сибирь во власти циклонов

ИА "Метеоновости" / 11:12 Суббота, 11 августа

  Вся территория Западной Сибири остается под влиянием циклонов. Один из них кружит над арктическими морями, а другой облюбовал южные районы. В прошедшие сутки дожди лили, как на севере, так и на юге территории, но были разными по интенсивности. В Ямало-ненецком а.о. количество выпавших осадков достигает 15 мм, в Ханты-Мансийском а.о. 23 мм, на юге Тюменской области 16 мм. В более южных районах дожди сопровождались грозами, а в Новосибирской области и порывистым ветром, скорость которого местами достигала 19 м/с. Здесь также дожди были интенсивными, местами от 20 до 23 мм.

Но, несмотря на дождливую погоду, температурный фон оставался довольно высоким. Среднесуточная температура на 2-4 градуса превышала норму и в дневные часы в южных районах превышала двадцатиградусную, а на Алтае и тридцатиградусную отметку. Прохладно было лишь в Ямало-Ненецком а.о., от 15 до 20 градусов. / meteonovosti.ru /
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