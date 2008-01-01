Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Суббота
11 августа 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Сейчас в Москве

ИА "Метеоновости" / 10:02 Суббота, 11 августа

  Уже в 9 часов утра температура воздуха в столице превышала двадцатиградусную отметку и составила от +21.7 в районе Тушино до +23.8 градусов в центре города. При малооблачном небе осадков не отмечалось. Атмосферное давление 755 мм рт ст, что выше нормы. Относительная влажность воздуха 58%. Ветер юго-западный 2-5 м/с. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
9:00
местное
+23
Сб.
11 авг.
+27
Вс.
12 авг.
+27
Пн.
13 авг.
+21
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+44
Абу-Даби		 -4
Сазерленд

некомфортное место: Бейкер-Лейк
комфортное место: Висейлия

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100