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ИА "Метеоновости" / 10:02 Суббота, 11 августа



Уже в 9 часов утра температура воздуха в столице превышала двадцатиградусную отметку и составила от +21.7 в районе Тушино до +23.8 градусов в центре города. При малооблачном небе осадков не отмечалось. Атмосферное давление 755 мм рт ст, что выше нормы. Относительная влажность воздуха 58%. Ветер юго-западный 2-5 м/с. / meteonovosti.ru /



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