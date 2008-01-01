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Новости погоды

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Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 09:43 Суббота, 11 августа

  По-летнему теплая погода в центральных областях Европейской России, в том числе в Москве и Подмосковье, продолжается. Сегодня в столице ожидается от 25 до 27 градусов, что для второй декады августа на 3 градуса выше нормы. Но, несмотря на высокие дневные температуры лидером по теплу 11 августа остается 1972 год, в котором максимальная температура в этот день составила +34.1 градуса.

Самая холодная ночь на 11 августа отмечалась в далеком 1891 году, под утро температура в Москве понизилась до +4, что стало суточным рекордом, но уже минимальной температуры.

Сильным дождем вошел в историю наблюдений этот день в 1980 году. За сутки выпало 26.4 мм осадков при месячной норме 77 мм. / meteonovosti.ru /
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Факт
9:00
местное
+23
Сб.
11 авг.
+27
Вс.
12 авг.
+27
Пн.
13 авг.
+21
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+44
Абу-Даби		 -4
Сазерленд

некомфортное место: Бейкер-Лейк
комфортное место: Висейлия

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