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Новости погоды
Погода в Москве сегодня
ИА "Метеоновости" / 04:55 Суббота, 11 августа
Предстоящим днём стараниями антициклона сохранится сухая и жаркая погода, со среднесуточной температурой воздуха превышающей климатическую норму на 4 градуса.
По сведениям Метеобюро Москвы и области сегодня 11 августа центр антициклона немного сместится на юго-восток, оставляя Московию на своей северной периферии. В утренние часы в Москве около 18 градусов, по области 13..18 градусов, днем в столице при переменной облачности и в отсутствии осадков воздух прогреется до 27..29, в Подмосковье до 24..29 градусов. Ветер западного направления 3-8 м/с.
Сохраняется повышенное атмосферное давление, которое завтра будет снижаться. У людей с неустойчивыми сосудистыми реакциями, склонных к спазму сосудов, с частыми приступами стенокардии, с повышенным артериальным давлением высока вероятность ухудшения самочувствия и появления метеопатических реакций. Желательно контролировать артериальное давление, вовремя нормализовать его приемом лекарств рекомендованных врачом, помогут и легкие физические упражнения или прохладный душ, поддержать тонус сосудов и улучшить сердечную деятельность можно с помощью витаминного чая из шиповника, пустырника с валерианой. И конечно велико влияние свежего воздуха - погожие летние дни позволяют более длительные прогулки, которые, несомненно, окажут положительное влияние на общее состояние, нормализуют кислородный дефицит, который накапливается за длительный период, особенно если этот период человек проводит в помещении, а также уменьшится гиподинамия.
Геомагнитный фон 11 августа с отдельными возмущенными периодами. / meteonovosti.ru /
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