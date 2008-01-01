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Новости погоды

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В Москве - рекордно высокое давление

ИА "Метеоновости" / 14:33 Пятница, 10 августа

  В пятницу в 7 часов утра атмосферное давление повысилось до 757.9 мм рт ст или 1009.9 мб, что стало новым суточным рекордом для 10 августа. Предыдущий рекорд был установлен в прошлом, 2017 году, когда оно повысилось до 1009.6 мб. / meteonovosti.ru /
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