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Новости погоды

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Очередной температурный рекорд в Калининграде

ИА "Метеоновости" / 14:29 Пятница, 10 августа

  Не каждый летний сезон вода в Балтийском море комфортна для купания. В этом году на курортах Калининграда она составляет 22-24 градуса, что для северо-западных курортов совсем не плохо. До таких значений ей помог подняться продолжительный период очень теплой погоды. В Калининграде с 4 июля она в дневные часы не была ниже +22 градусов, в большинстве дней повышалась до +25 и выше, а в последний день воздух разогрелся до +31.2 градусов. В августе в самом западном городе России сохранялась очень теплая погода. В минувшие сутки она повысилась до +31.8, что стало новым суточным рекордом (предыдущий рекорд, +31.5, удерживался с 1975 года.

В субботу в Калининграде сохранится жаркая погода, днем +26,+31, а в воскресенье станет на пару градусов прохладнее. / meteonovosti.ru /
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