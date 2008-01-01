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Новости погоды

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На европейском юге жара спала, а дожди сохранились

ИА "Метеоновости" / 12:40 Пятница, 10 августа

  На курортах Черного и Азовского морей в минувшие сутки отмечалась вполне комфортная погода. Существенных дождей не было, в небольшом количестве осадки прошли лишь от Туапсе до Сочи, а температура воздуха не превышала тридцатиградусную отметку. Лишь в Геленджике было ветрено, порывы достигали 21 м/с.

Но не везде погода была такой благоприятной. Ставропольский край и республики Северного Кавказа оказались в зоне контрастного атмосферного фронта, и дожди здесь прошли довольно интенсивные. В в Чечне сильный дождь с грозой пополнил июльскую копилку на 23 мм, в Дагестане на 26 мм, в Ставропольском крае на 27 мм, в Карачаево-Черкесии на 32 мм, в Северной Осетии на 33 мм, в Ингушетии на 44 мм в Кабардино-Балкарии на 55 мм.

В субботу по югу региона сохранятся кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах - сильные дожди, местами град. В республиках Северного Кавказа ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-25 м/с, на черноморском побережье в районе Анапа-Туапсе ветер 10-15 м/с, местами 20-25 м/с, в Новороссийске - северо-восточный 14-19 м/с, порывы 25-30 м/с. Дневная температура 23...28, местами до 31. / meteonovosti.ru /
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