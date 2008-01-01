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Новости погоды
Контрасты сибирской погоды
ИА "Метеоновости" / 12:13 Пятница, 10 августа
Сферу влияния над погодой Сибири поделили между собой ненастные циклоны и антициклон. Антициклон обосновался над восточными территориями. В четверг его центр возвышался над югом Эвенкии. Существенных осадков в Восточной Сибири не отмечалось, а температура воздуха оказалась ниже нормы. На крайнем востоке Эвенкии под утро она местами понижалась до отрицательных значений.
Западную Сибирь циклон поливал дождями, но наиболее интенсивные осадки прошли в южных районах. Так, в Омской области сильный дождь с грозой и ветром до 21 м/с пополнил месячную копилку на 15 мм, в Ханты-Мансийском а.о. на 39 мм, на юге Тюменской области на 27 мм. Зато температура воздуха в этих районах была гораздо выше. Днем в Омской, Томской и Новосибирской областях она повышалась до +23,+28, а на Алтае местами и до 30 градусов.
/ meteonovosti.ru /
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