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Новости погоды

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Санкт-Петербург приблизился к рекорду

ИА "Метеоновости" / 12:13 Пятница, 10 августа

  О теплых июльских днях в Северной столице сообщалось неоднократно. С 12 июля и до конца месяца дневная температура в городе была выше +25 градусов. Число дней составило 20. К ним добавились еще и первые 4 дня августа. В сумме непрерывная продолжительность теплого периода составила 24 дня. До рекорда не хватило всего двух дней. Он отмечался в 2014 году, когда дневная температура выше +25 градусов непрерывно удерживалась с 18 июля по 12 августа, то есть 26 дней.

Для сравнения, в Москве в июле лишь 17 дней подряд удерживалась температура выше 25 градусов. В июне теплый период продолжался 14 дней, а в августе пока 6. / meteonovosti.ru /
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