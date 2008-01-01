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Жара покидает северо-запад России



ИА "Метеоновости" / 11:46 Пятница, 10 августа



погода нынешним летом жителей северо-западных областей Европейской России. Особенно отличился центральный месяц лета - июль и начало августа. Но в выходные дни ситуация изменится.



Теплый воздух стал господствовать в северо-западных областях России в завершении первой декады июля: столбики термометров, как ночью, так и днем уверенно поползли вверх. К середине месяца в дневные часы температура достигла отметки +30 градусов. Среднесуточная температура на 4-6 градусов превышала норму. Даже в заполярном Мурманске температура во второй половине месяца неоднократно преодолевала тридцатиградусные значения, устанавливая новые суточные рекорды.



Июль передал жаркую эстафету августу. В первые августовские дни среднесуточная температура на северо-западе превысила норму на 6-8 градусов. А дневная температура вновь отличилась рекордами. Они были установлены в ряде городов Мурманской области, Карелии, Ленинградской и Псковской областей.



Аномально теплая погода продолжается и по сегодняшний день. В четверг, 9 августа, в Пскове температура преодолела отметку в 30 градусов, остановившись у значения +32.7, что стало новым суточным рекордом, а рекорд 2013 года со значением +30.2 градуса остался позади.



Продолжительным теплом погода обязана бесконечной цепочке антициклонов, поднимающихся с юга Западной Европы.



Но постепенно жара в этих районах начнет спадать: на смену антициклонам придут циклические вихри. Они принесут дожди и понижение температуры. В ближайшие выходные дни в Мурманской области днем от 15 до 20 градусов и лишь в центральных районах Кольского полуострова до 22. В Карелии днем 16..21, в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях 18.. 23 градуса. И повсеместно дожди, местами сильные, с грозами и порывистым ветром. / meteonovosti.ru /



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