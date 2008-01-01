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Новости погоды

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И вновь дожди в Амурской области

ИА "Метеоновости" / 10:13 Пятница, 10 августа

  Вся южная половина дальневосточного округа в минувшие сутки находилась во власти циклонов. Один из них кружил над центральными районами Якутии, а холодный атмосферный фронт, связанный с циклоном, проявил себя сильными дождями преимущественно в юго-западных районах и южных районах Республики, где выпало от 11 до 15 мм осадков, а на юге местами до 25 мм. Другой вихрь заполнялся над севером Охотского моря и стал виновником дождливой погоды в Магаданской области, сильный дождь с грозой добавил в месячную копилку до 25 мм.

Но самая неблагоприятная погода опять отмечалась в Амурской области. Очередной циклонический вихрь с центром над северными провинциями Китая, охватил ненастной зоной и российские территории. Дожди шли в основном в восточной половине области, местами выпало до 37 мм.

Сегодня и в субботу дожди разной интенсивности сохранятся на юге Якутии. Пройдут они в центральных и южных районах Хабаровского края, а также в Приморье. / meteonovosti.ru /
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