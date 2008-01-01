Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Пятница
10 августа 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Информация о магнитном поле Земли

ИА "Метеоновости" / 09:40 Пятница, 10 августа

  По данным ИЗМИРАН, солнечная активность с 30 июля по 9 августа была низкой. Магнитное поле Земли менялось от спокойного до слабовозмущенного.

По прогнозам ИЗМИРАН, ожидается, что в период 10-18 августа солнечная активность будет низкой. Ожидаемая большую часть времени геомагнитная обстановка - от спокойной до слабовозмущенной. Возмущенные периоды наиболее вероятны 11-12 августа. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+26
Сб.
11 авг.
+27
Вс.
12 авг.
+27
Пн.
13 авг.
+21
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+45
Абадан		 -3
Ла-Пас

некомфортное место: Ист-Лондон
комфортное место: Бельвью

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100