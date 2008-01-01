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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:34 Пятница, 10 августа



Предстоящим днем в столичном регионе сохранится влияние антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве 25..27, по области 22..27 градусов. Ветер западный 2-7 м/с. Атмосферное давление составит 756 мм рт. ст.. Относительная влажность воздуха около 35%.



В пятницу в Москве и Подмосковье сохранится по-летнему теплая погода, которая будет комфортной по температурно-влажностному и кислородному режиму и принесет облегчение метеозависимым людям, которые плохо переносят духоту с жарой. Нормальное содержание кислорода в воздухе, которое в летние дни в больших городах чаще всего характеризуются условиями "дефицита и гипоксии", в этот день также является благоприятным фактором, особенно для людей, страдающих хроническими заболеваниями, связанными с кислородной недостаточностью. И лишь высокое атмосферное давление в этот день может стать причиной ухудшения самочувствия и развития симптомов обострения у метеочувствительных людей. / meteonovosti.ru /



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