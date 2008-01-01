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Новости погоды

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Рекордный холод зафиксирован в Коми

ИА "Метеоновости" / 13:46 Четверг, 9 августа

  Накануне Республика Коми оказалась, с одной стороны, в тыловой части циклона, что над Ямало-Ненецким округом, а с другой - на северо-восточной периферии антициклона, чей центр располагался над западом Украины.

При ясной и тихой погоде в Печоре в ранние утренние часы 8 августа воздух остыл до +1 градуса, что и стало новым абсолютным минимумом для этого числа. Прежний рекорд холода принадлежал 2017 году со значением +1.3 градуса.

В пятницу, последний рабочий день на уходящей неделе, волновой циклон прикроет облаками, из которых местами и прольются небольшие дожди, температура ночью на крайнем северо-востоке повысится до 4..9 градусов.

Но уже в выходные дни, в тылу волнового циклона, с западным ветром придет порция свежего воздуха, и в ранние утренние часы в северных районах температура местами понизится до +1 градуса, возрастает и вероятность слабых заморозков. / meteonovosti.ru /
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