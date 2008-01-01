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Новости погоды

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В Калининградскую область возвращается жара

ИА "Метеоновости" / 13:14 Четверг, 9 августа

  После непродолжительного перерыв на крайний запад России в Калининградскую область опять возвращается жара.

Причиной тому теплый сектор атлантического циклона, центр которого сегодня располагается к востоку от Исландии.

В пятницу циклон нырнет на юг Скандинавии. Его теплый атмосферный фронт в дневные часы разразится грозовыми дождями в Калининградской области, юго-западный ветер усилится в порывах 12-15 м/с, в теплом секторе температура днем повысится до 25..30 градусов.

В субботу подойдет холодный атмосферный фронт, который местами и прольет дожди, прогремят грозы, а ветер поменяет направление на западное, его порывы могут достигать 15 м/с и жара спадет до комфортных 20..25 градусов. / meteonovosti.ru /
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