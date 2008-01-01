|
|
|
Новости погоды
В Калининградскую область возвращается жара
ИА "Метеоновости" / 13:14 Четверг, 9 августа
После непродолжительного перерыв на крайний запад России в Калининградскую область опять возвращается жара.
Причиной тому теплый сектор атлантического циклона, центр которого сегодня располагается к востоку от Исландии.
В пятницу циклон нырнет на юг Скандинавии. Его теплый атмосферный фронт в дневные часы разразится грозовыми дождями в Калининградской области, юго-западный ветер усилится в порывах 12-15 м/с, в теплом секторе температура днем повысится до 25..30 градусов.
В субботу подойдет холодный атмосферный фронт, который местами и прольет дожди, прогремят грозы, а ветер поменяет направление на западное, его порывы могут достигать 15 м/с и жара спадет до комфортных 20..25 градусов. / meteonovosti.ru /
|
© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.