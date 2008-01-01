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Новости погоды

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В Иркутской области опять заморозки

ИА "Метеоновости" / 12:45 Четверг, 9 августа

  Антициклон, раскинувшийся над большей частью Сибири, удерживает прохладную погоду, среднесуточная температура воздуха ниже многолетних значений на 2-3, а местами и на 4 градуса.

Минувшая ночь, 9 августа, в условиях антициклона, выдалась ясной, и на севере Иркутской области были зафиксированы заморозки до -2 градусов.

В предстоящие пару дней погодой по-прежнему будет управлять антициклон, поэтому заморозки до -2 градусов сохранятся в северных районах Иркутской области. / meteonovosti.ru /
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