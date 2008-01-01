Новости погоды
В Иркутской области опять заморозки
ИА "Метеоновости" / 12:45 Четверг, 9 августа
Антициклон, раскинувшийся над большей частью Сибири, удерживает прохладную погоду, среднесуточная температура воздуха ниже многолетних значений на 2-3, а местами и на 4 градуса.
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Минувшая ночь, 9 августа, в условиях антициклона, выдалась ясной, и на севере Иркутской области были зафиксированы заморозки до -2 градусов.
В предстоящие пару дней погодой по-прежнему будет управлять антициклон, поэтому заморозки до -2 градусов сохранятся в северных районах Иркутской области. / meteonovosti.ru /