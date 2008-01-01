Новости погоды
О погоде в округах Москвы
ИА "Метеоновости" / 12:39 Четверг, 9 августа
В 12 часов в Москве переменная облачность без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 22..23 градуса, Северном 22..23 градуса, Северо-восточном 23..24 градуса, Восточном 22..23 градуса, Юго-восточном 23..24 градуса, Южном 22..24 градуса, Юго-западном 22..23 градуса, Западном 21..24 градуса, Северо-западном 22..24 градуса.
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В Зеленограде без осадков, температура воздуха 23 градуса, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 22..24 градуса. / meteonovosti.ru /