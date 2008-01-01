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В выходные в Москве сохранится комфортная погода



ИА "Метеоновости" / 12:06 Четверг, 9 августа



лета с каждым днем проявляются сильнее. Но это не значит, что летняя погода скоро покинет столичный регион. Благодаря интенсивному солнечному прогреву воздух утром быстро прогревается, и на смену приятной утренней прохладе приходит комфортное тепло.



В последний день рабочей недели погода продолжит одаривать жителей и гостей столичного региона солнцем. Благодаря антициклону, центр которого окажется вблизи столичной области, осадков не ожидается. При переменной облачности и слабом западном ветре минимальная температура в Москве 13..15, по области до 11 градусов. Днем в столице температура повысится до 25..27, в Подмосковье 22..27 градусов.



В субботу центр антициклона немного сместится на юго-восток, но сохранит свое влияние на московской земле. Сухая погода сохранится, в ранние утренние часы в Москве около 17 градусов, по области 13..18 градусов, днем в столице те же 25..27, в Подмосковье 22..27 градусов.



В воскресенье атлантический циклон с юга Скандинавии переместится на севере полуострова, а его холодный атмосферный фронт дотянется до столичного региона. В течение суток при переменной облачности местами будут перепадать небольшие дожди кратковременного характера, днем с грозой и ветром местами в порывах до 15 м/с. Ночь теплая, в Москве 16..18, днем около 26. Среднесуточная температура воздуха выше многолетних значений на 4-5 градусов.



Лето продолжается, и выходные следует провести с пользой для здоровья, отправиться за город, искупаться пока вода в реках и прудах еще теплая, 18-21 градус. / meteonovosti.ru /



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