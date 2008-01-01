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В августе в Подмосковье ночи прохладные



ИА "Метеоновости" / 11:47 Четверг, 9 августа



Август приближается к своей середине, и с каждым днем осень все ближе и ближе. Один из признаков уходящего лета - прохладные и более продолжительные ночи, и более короткие дни, что особенно актуально это для жителей Подмосковья. Многие встают рано и отправляются в столицу либо на работу, либо по своим делам, прихватывая с собой легкую верхнюю одежду.



Так, в ночь на 9 августа в большинстве районов Подмосковья температура воздуха составляла 8..10 градусов. В Талдоме, Новом Иерусалиме, Черустях и Пушкино было +7. Но самая низкая температура ночью 9 августа была зафиксирована в Электростали +6.5 градуса.



С первыми лучами солнца воздух стремительно прогревается, за три часа, примерно, градусов на 8. Тем не менее, кто не любит прохладных утренников, прихватывайте с собой верхнюю одежду. / meteonovosti.ru /



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