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Новости погоды
На юге Дальнего Востока сильные дожди
ИА "Метеоновости" / 11:27 Четверг, 9 августа
Забайкальский циклон нагрянул с дождями в Приамурье. Накануне здесь прошли дожди разной интенсивности и продолжительности, местами они были сильные. Так в Стойбе выпало до 29 мм, в Бомнаке до 36 мм.
В последний рабочий день на уходящей неделе, циклон отправится на восток. В Амурской области дожди ослабеют, перейдут в разряд кратковременных, да и они пройдут лишь местами.
А вот в Хабаровском крае конец рабочей недели будет облачным и дождливым. В дневные часы на западе центральных и южных районов Хабаровского края, а также на севере дожди местами ожидаются сильные. / meteonovosti.ru /
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