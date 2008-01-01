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На юге Дальнего Востока сильные дожди



ИА "Метеоновости" / 11:27 Четверг, 9 августа



Забайкальский циклон нагрянул с дождями в Приамурье. Накануне здесь прошли дожди разной интенсивности и продолжительности, местами они были сильные. Так в Стойбе выпало до 29 мм, в Бомнаке до 36 мм.



В последний рабочий день на уходящей неделе, циклон отправится на восток. В Амурской области дожди ослабеют, перейдут в разряд кратковременных, да и они пройдут лишь местами.



А вот в Хабаровском крае конец рабочей недели будет облачным и дождливым. В дневные часы на западе центральных и южных районов Хабаровского края, а также на севере дожди местами ожидаются сильные. / meteonovosti.ru /



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