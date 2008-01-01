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Новости погоды
На арктическое побережье Чукотки заглянул рекордный холод
ИА "Метеоновости" / 11:12 Четверг, 9 августа
Арктический антициклон, с центром над Новосибирскими островами, охватил своим влиянием и арктическое побережье Дальнего Востока. По его восточной периферии с северными ветрами опускает холодный воздух. Накануне среднесуточная температура оказалась ниже климатической нормы на 2-4 градуса. И в ночь на 8 августа в Певеке (Чукотский округ) в ранние утренние часы столбик термометра опустился до отметки +1 градус, что и стало новым абсолютным минимумом для этого дня, предыдущий составлял +1.3 градуса и наблюдался в 1017 году).
В предстоящие пару дней синоптическая ситуация существенно не изменится. На восточной периферии антициклона ночью местами воздух будет остывать от +2 до -3 градусов. А это значит, сохраняется вероятность новых рекордно низких значений температуры. / meteonovosti.ru /
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