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Новости погоды

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На арктическое побережье Чукотки заглянул рекордный холод

ИА "Метеоновости" / 11:12 Четверг, 9 августа

  Арктический антициклон, с центром над Новосибирскими островами, охватил своим влиянием и арктическое побережье Дальнего Востока. По его восточной периферии с северными ветрами опускает холодный воздух. Накануне среднесуточная температура оказалась ниже климатической нормы на 2-4 градуса. И в ночь на 8 августа в Певеке (Чукотский округ) в ранние утренние часы столбик термометра опустился до отметки +1 градус, что и стало новым абсолютным минимумом для этого дня, предыдущий составлял +1.3 градуса и наблюдался в 1017 году).

В предстоящие пару дней синоптическая ситуация существенно не изменится. На восточной периферии антициклона ночью местами воздух будет остывать от +2 до -3 градусов. А это значит, сохраняется вероятность новых рекордно низких значений температуры. / meteonovosti.ru /
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