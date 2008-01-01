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Новости погоды

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В Австралии сильнейшая засуха

ИА "Метеоновости" / 10:33 Четверг, 9 августа

  Австралия - страна наоборот. Сейчас в Северном полушарии лето, а в южном - зима. И в Австралии, согласно климату, с мая по август должны выпадать осадки. Больше всего осадков, должно было выпасть в июне. Но именно в нынешнем году, с мая по настоящее время включительно, осадков практически не было. Следы дождя, количеством до 0.2 мм зафиксированы 14 июля.

В связи со сложившимися метеорологическими условиями, власти самого населенного в Австралии штата - Нового Южного Уэльса (юго-восток страны) - объявили, что здесь зафиксирована сильнейшая за более чем 50 лет засуха.

Власти Нового Южного Уэльса и федеральное правительство оказывает фермерам финансовую помощь в связи с гибелью урожая, но выделяемых средств зачастую недостаточно.

От сильной засухи страдает большая часть юго-восточных территорий Австралии, но именно в Новом Южном Уэльсе (площадь более 800 тысяч квадратных километров), сложилась наиболее серьезная ситуация.

Местные метеорологи предсказывают засушливую погоду в ближайшие три месяца. / meteonovosti.ru /
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