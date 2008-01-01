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Новости погоды

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Информация о магнитном поле Земли

ИА "Метеоновости" / 09:48 Четверг, 9 августа

  По данным ИЗМИРАН, солнечная активность с 29 июля по 8 августа была низкой. Магнитное поле Земли менялось от спокойного до слабовозмущенного. Возмущенные периоды наблюдались 8 августа.

По прогнозам ИЗМИРАН, ожидается, что 9-17 августа солнечная активность будет низкой. Ожидаемая большую часть времени геомагнитная обстановка - от спокойной до слабовозмущенной. Возмущенные периоды наиболее вероятны 11-12 августа. / meteonovosti.ru /
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