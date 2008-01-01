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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 04:55 Четверг, 9 августа



Погожий антициклон с запада все уверенней завоевывает столицу и ее окрестности. С ростом атмосферного давления, а оно за сутки подрастет на 6 единиц и в середине составит 756 мм рт ст., осадков не ожидается. В послеполуденные часы, при слабом ветре, воздух в Москве прогреется до 23..25, по области до 20..25 градусов. Относительная влажность воздуха около 35%. Среднесуточная температура воздуха останется в пределах климатической нормы.



В четверг в Москве и Московской области ожидается комфортная и теплая погода с оптимальным содержанием кислорода в воздухе, которая благоприятна для большинства жителей региона. При установлении таких погодных условия даже метеозависимые люди отмечают улучшение общего состояния и самочувствия, настроения, повышение умственной и физической активности. Лица, страдающие хронической кислородной недостаточностью, с нарушенными механизмами термоадаптации также будут чувствовать себя гораздо лучше. Лишь рост атмосферного давления и его повышенный фон в сочетании с неустойчивой геомагнитной обстановкой могут спровоцировать недомогание у метеочувствительных людей, склонных к сосудистым реакциям и страдающих различными сердечно-сосудистыми заболеваниями. / meteonovosti.ru /



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