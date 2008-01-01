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О погоде вечером в Москве и Подмосковье



ИА "Метеоновости" / 15:27 Среда, 8 августа



Погоду в Москве и область будет определять периферия обширного западного антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Температура воздуха в Москве 18..20 градусов, по области 17..20. Ветер северо-западный, 5-10м/с. / meteonovosti.ru /



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