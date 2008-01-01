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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 15:26 Среда, 8 августа



В 15 часов в Москве переменная облачность без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 21..23 градуса, Северном 22..23 градуса, Северо-восточном 20..22 градуса, Восточном 21..22 градуса, Юго-восточном 22..24 градуса, Южном 21..22 градуса, Юго-западном 21..22 градуса, Западном 21..23 градуса, Северо-западном 22..24 градуса.



В Зеленограде без осадков, температура воздуха 21 градус, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 21..23 градуса, местами порывы ветра до 15м/с. / meteonovosti.ru /



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