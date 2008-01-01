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На Черноморском побережье бора



ИА "Метеоновости" / 13:28 Среда, 8 августа



В течение длительного времени на Европейском юге царила аномальная жара, среднесуточная температура воздуха превышала многолетние значения на 4-6 градусов.



И вот, наконец, погода меняется. Причиной тому холодный атмосферный фронт, приближающийся с запада. В четверг днем 23..28, в Астраханской области, Калмыкии, Краснодарском крае, приморских районах Дагестана до 32 , в Адыгее до +34, на Черноморском побережье 25..30, местами до 32 градусов. Местами прошумят непродолжительные дожди с грозами, в южной половине сильные, местами выпадет град.



Одновременно с этим с севера начнет опускаться антициклон. И у поверхности земли и в тропосфере ветры будут дуть с северо-востока На Черноморском побережье сформируются условия для образования боры.



9 августа в районе Новороссийска 20-25 м/с, с порывами до 28 м/с. 10 и 11 августа в районе Анапа-Туапсе ветер северо-восточный 14-19 м/с, местами 20-23 м/с. В этот же период в районе Новороссийска 20-25 м/с, местами до 28 м/с.



Что касается температуры воздуха, то и она понизится днем 23..28, местами уже не выше +31, а в предгорных районах местами 17..22 градуса. / meteonovosti.ru /



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