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Ураган "HECTOR" направляется к Гавайским островам



ИА "Метеоновости" / 13:14 Среда, 8 августа



Ураган "HECTOR", сформировавшийся в центральной части Тихого океана, держит путь к Гавайским островам. По предварительным расчетам, он приблизится к американскому штату 9 августа.



Скорость ветра вблизи центра составляет 70 метров в секунду или 280 километров в час. Ураган продвигается на запад-северо-запад со скоростью 25 километров в час.



По данным Центрального Тихоокеанского центра ураганов, эпицентр урагана пройдет в 265 километрах к югу от Гавайских островов. Любое отклонение на север может привести к достаточно серьезному действию урагана на Большой остров.



Гавайским островам, несмотря на близость одноименного антициклона, который является постоянным центром действия атмосферы, не всегда гарантирована хорошая погода. Они иногда оказываются на пути активных тропических возмущений. Сложный горный рельеф островов ускоряет ветры, которые приносят ураганы и тропические штормы. Все атмосферные вихри, включая ураганы, тропические штормы и тропические депрессии, могут сопровождаться сильными и продолжительными дождями. Даже слабая тропическая депрессия может принести проливные дожди и быстро развивающиеся наводнения на Гавайские острова. Достигая большой силы, они могут вызвать значительные повреждения зданий, построек, деревьев, нанести ущерб сельскому хозяйству, повредив посевы.



Сезон ураганов в центре Тихого океана длится с июня по ноябрь. Ураганы - сравнительно редкое явление для Гавайских островов. В период с 1832 по 1949 год на острова воздействовало 19 тропических циклонов. Но известно, что сильные циклоны обрушивались на архипелаг и раньше. Началом официальных наблюдений считается 1950 год. Сильные разрушения на острова принесли 5 тропических циклонов. В 1957 году Гонолулу испытал сильнейшие ветры урагана "Нина". Остров Кауаи был сильно поврежден в 1959 году ураганом "Дот". Новый ущерб от урагана "Ив" в 1982 году на острове Кауаи был оценен в 230 млн. долларов. Очень высокие волны у Большого острова (Гавайи) и остров Мауи и Оаху поднял ураган "Эстелле" в 1986 году. Самым разрушительным ураганом в истории Гавайских островов стал ураган 4 категории "Иники" в сентябре 1992 года, скорость ветра в котором достигала 70 м/с. Он центром прошел все по тому же Кауаи. Ураган нанес ущерб более, чем в 2 млрд. долларов. / meteonovosti.ru /



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