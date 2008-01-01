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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:57 Среда, 8 августа



В 12 часов в Москве переменная облачность без осадков, местами порывы северо-западного ветра до 13м/с. Температура воздуха в административных округах: Центральном 20..21 градус, Северном 19..21 градус, Северо-восточном 20 градусов, Восточном 19..20 градусов, Юго-восточном 20..21 градус, Южном 19..21 градус, Юго-западном 19..20 градусов, Западном 19..20 градусов, Северо-западном 20..22 градуса.



В Зеленограде без осадков, температура воздуха 19..20 градусов, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 19..22 градуса, местами порывы ветра до 15м/с. / meteonovosti.ru /



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