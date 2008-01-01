

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Сибирские рекорды температуры



ИА "Метеоновости" / 12:51 Среда, 8 августа



Центральные и южные районы Сибири находятся в поле повышенного давления. По ночам при ясном небе происходит интенсивное выхолаживание, а днем при солнце температура повышается до +25 градусов и выше. Перепады температуры от ночи ко дню составляют в некоторых районах 15-20 градусов. В Новокузнецке (Кемеровская область) в ранние утренние часы 7 августа столбик термометра опустился до отметки +3.2 градуса, что и стало новым абсолютным минимумом для этого дня, оставив позади 1980 года со значением +5 градусов.



А вот север Сибири не оставляют в покое циклоны, которые выносят сюда не только влажный, но и очень теплый воздух, который распространяется и на арктические острова. Накануне, 7 августа, на острове Голомянный температура повышалась до рекордных +6.9 градуса, предыдущий +5.8 градуса наблюдался в 2005 году. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



