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Западная Европа изнывает от аномальной жары



ИА "Метеоновости" / 12:15 Среда, 8 августа







Во многих странах в дневные часы столбик термометра легко преодолевает отметку в 35 градусов. Редкий день обходится без рекордных значений. 7 августа наибольшее количество рекордов температуры зафиксировано в Германии. В Гамбурге воздух раскалился до 35.5 градусов, что выше предыдущего максимума на 3.5 градуса, наблюдавшегося в 2003 году. В Бремене было 36.3, а предыдущий составлял 34.2 в 1973г; В Ганновере 36.5, против 2003 года со значением в 32.8; в Лейпциге 35.8, предыдущий рекорд 35 градусов в 2015 году; и, наконец, в Кёльне было зафиксировано 38.3, что выше прежнего на 0.8 градуса за 2003 год.



В предстоящие пару дней большая часть Европы останется в поле повышенного давления, которое формируют субтропические антициклоны. Лишь на севере и в центральной Европе коррективы в погоде попытаются внести атмосферные фронты атлантического циклона. Местами прошумят небольшие дожди кратковременного характера, сбивая на сутки, не более, аномальную жару. Во Франции и Испании в четверг 23..28, в Мадриде 30..32. В Германии 27..32 градусов.



На остальной территории Зарубежной Европы сохранится аномально жаркая погода и ни капли дождя. В Португалии до 31, в Италии 29..34, в Греции 30..35. В Турции 26..31, в Анталье до 39 градусов. Вода в Средиземном море прогрелась до 26..28 градусов, у берегов Англии до 19 градусов. / meteonovosti.ru /



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