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К югу Курильской гряды приближается зона сильных дождей



ИА "Метеоновости" / 11:02 Среда, 8 августа



Атмосферный фронт с волнами, протянувшийся по югу Дальнего Востока, дотянется до южных Курил. В четверг здесь ожидаются сильные дожди при ветре в порывах 10-15 м/с. Во влажном воздухе местами сформируются густые туманы.



В последний рабочий день на этой неделе, в пятницу, на юге Курильских островов будут продолжаться дожди, местами сильные, а ветер станет еще сильнее, в порывах 12-17 м/с.



В выходные дни распогодится, ветер стихнет, осадки постепенно прекратятся, днем 13..19 тепла. / meteonovosti.ru /



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