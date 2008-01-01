Новости погоды
К югу Курильской гряды приближается зона сильных дождей
ИА "Метеоновости" / 11:02 Среда, 8 августа
Атмосферный фронт с волнами, протянувшийся по югу Дальнего Востока, дотянется до южных Курил. В четверг здесь ожидаются сильные дожди при ветре в порывах 10-15 м/с. Во влажном воздухе местами сформируются густые туманы.
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В последний рабочий день на этой неделе, в пятницу, на юге Курильских островов будут продолжаться дожди, местами сильные, а ветер станет еще сильнее, в порывах 12-17 м/с.
В выходные дни распогодится, ветер стихнет, осадки постепенно прекратятся, днем 13..19 тепла. / meteonovosti.ru /